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الشاطر: «بقايا» مجلس النواب بطبرق سكتوا دهراً ونطقوا «كفرا» ببيان يلتمس مخرجا لـ«حفتر»

تم النشر منذُ 14 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ابدى عبد الرحمن الشاطر، عضو المجلس الاستشاري، غضبه من النواب الليبيين، لإصدارهم بيانا ينبذ الكراهية ويدعو للحفاظ على الثوابت الوطنية.

وقال الشاطر، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “44 نائبا من «بقايا» مجلس النواب بطبرق لم يمارسوا سلطاتهم لمنع «الاعتداء» على المدنيين الذين انتخبوهم والدفاع عن «مدنية الدولة» و«وحدتها» ورفض «الانقلاب العسكري»”.

وأضاف “سكتوا دهرا ونطقوا كفرا ببيان يلتمس مخرجا لـ«حفتر» بدلا من استهجان «عدوانه» وإقالته من منصبه أو مساءلته”.

وتابع “رفضوا الاتفاق السياسي، أيدوا «حفتر» في حربه على طرابلس، وصفونا بالإرهابيين، رقصوا سنة فرحين بـ«قتلنا» وعندما لحقت بهم «الهزائم» يصدرون بيانا لنبذ الكراهية للحفاظ على الثوابت الوطنية والعودة للحوار”.

واستطرد، عضو الاستشاري، المعروف باستخدامه ألفاظا مبالغ فيها “بيان «بقايا» أعضاء مجلس نواب طبرق. العقل يحضر ويغيب زي الرجلة”.

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الشاطر الغزو التركي المجلس الاستشاري مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • الشاطط عايش فى غييوبة ومتصور ان الخوان بدعم المحتل التركى والمرتزقة السوريين ونفايات الرئاسى يسيطرون على ليييا وان خفتر انهزم ونسى هذا الميبون ان الجيش الوطنى بقيادة المشير يسيطر على اقليمى برقة وفزان بالكامل بما تحتويه من ثروة نفطية ومياه وجزء كبير من اقليم طرابلس من سرت وترهونة وبنى وليد والزنتان وفى جنوب طرابلس فى تسع محاور يصطادوا جرذان اردوغان اما مجلس النوام فلا وزن بعد تفويض الشعب للجيش الوطنى لادارة البلاد وقريبا سيتم تحرير مصراته فطريقها سالك من طبرق حتى هناك واستعد ياشطط جهز كفنك

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