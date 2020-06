طوارئ جنزور تعلن البدء في إجراء المسح العشوائي لمواطني المدينة

أعلنت

إدارة الخدمات الصحية جنزور، الاثنين، بدء عملية المسح العشوائي لمواطني بلدية جنزور،

في إطار مكافحة تفشى فيروس كورونا .

وأوضح

مكتب الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي بالبلدية، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن فريق لجنة الطوارئ قام بأخذ عينات عشوائية

للمواطنين داخل نطاق البلدية، بمقر الأكاديمية البحرية، مبيناً أنه سيتم إجراء الاختبار

السريع (Rapid

test) لهذه العينات .

وأشارت

إدارة الخدمات الصحية إلى أن الفريق سيستمر بإجراء المسح طيلة الأيام القادمة في البلدية،

مناشدة مواطني المدينة الالتزام بالإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

