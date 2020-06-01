حريق بمستودع لتجارة الوقود بـ«السوق السوداء» في الجميل

أعلنت هيئة السلامة الوطنية بفرع المنطقة الغربية إخماد حريق هائل اندلع في مستودع لتجارة الوقود بـ«السوق السوداء» في بلدية الجميل .

وأشارت الهيئة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أخماد الحريق في المستودع الذي يقع على طريق أم حبيش ببلدية الجميل، وذلك بدعم من فرق الإطفاء بأقسام زوارة ورقدالين وزلطن.

ولم يتسن لـ«بوابة الوسط» التحقق من أسباب الحريق وحجم الأضرار المادية والبشرية الناجمة عنه، إذ يسلط الضوء على عمليات التهريب الواسعة للوقود التي تجري في مدن متفرقة بمنطقة غرب طرابلس ومناطق الجوار الحدودي مع تونس.

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