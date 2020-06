كشفت أحدث دراسة أجرتها مؤسسة kidsrights عن تصنيف أفضل الدول في احترام حقوق الطفل، تضمن 182 دولة حول العالم بينها ليبيا.

واعتمدت الدراسة على 5 معايير وهي الحق في الحياة، الحق في الصحة، الحق في التعليم، الحق في الحماية، والبيئة التمكينية لحقوق الأطفال.

وفي المركز الأول جاءت آيسلندا وحصلت على معدل 0.967 ثم سويسرا بمعدل 0.937 ثم فنلندا بمعدل 0.934، ثم السويد بمعدل 0.915 وخامسًا ألمانيا بمعدل 0.908.

واحتلت تونس المركز الأول عربيًا والـ 17 عالميًا وحصلت على معدل 0.874 أما المركز الثاني فكان من نصيب سلطنة عُمان بمعدل 0.855 وحلت في المركز 21 عالميًا.

وجاءت ليبيا في المركز 83 عالميًا، والـ 11 عربيًا متفوقة على بعض الدول الأكثر تقدمًا مثل المملكة العربية السعودية والكويت.

وحصلت ليبيا على معدل عام 0.749، وتفصيلًا حصلت على 0.825 في حق الحياة، 0.953 في حق الصحة، 0.702 في حل التعليم، 0.571 في البيئة التمكينية لحقوق الطفل، ولم يتم تقييمها في حق الحماية.

وتُشير هذه النتائج إلى تراجع ليبيا على المؤشر، حيث تحصلت عام 2019 على المركز 74 عالمياً، وذلك بتحقيقها 0.762 نقطة، كما احتلت المرتبة الثامنة عربياً.

وجاءت مصر في المركز الثالث عربيًا، ثم قطر، لبنان، البحرين، الأردن، الجزائر، المغرب والإمارات العربية المتحدة في المركز العاشر عربيًا و 74 عالميًا.

يُشار إلى أن مؤشر حماية حقوق الطفل، هو مؤشر عالمي وحيد، يقيس سنويًا كيفية احترام حقوق الأطفال، وإلى أي مدى تلتزم الدول بتحسين ظروف أطفالها.

وحذرت الدراسة من أنّ حقوق الأطفال حول العالم تأثّرت بشدّة جرّاء جائحة كوفيد-19، موضحة أن التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة عرّضت أعداداً متزايدة من الأطفال لمخاطر العمالة والزواج القسري.

The post حقوق الطفل الليبي.. مؤشر يرصد ترتيباً عالمياً كارثياً appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية