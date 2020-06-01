الأرصاد: طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن يسود طقس معتدل على أغلب المناطق الساحلية.

ونوهت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إلى توقعات بتكاثر السحب واحتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية على بعض مناطق الشمال – الوسط والجنوب الغربي.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع فرصة هطول أمطار متفرقة على المنطقة الممتدة من الخمس إلى سرت، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 25 و30 درجة، وتصل على العزيزية وأبونجيم إلى 33 درجة مئوية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مرادة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع حتمال هطول أمطار ومتفرقة خاصة على أجدابيا وجالو والجغبوب تصحبها خلايا من السحب الرعدية. والرياح شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة . وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و27 درجة مئوية على سهل بنغازي – الجبل الأخضر – الخليج وطبرق، وتتراوح بين 33 و36 درجة مئوية على جالو والغبوب.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة

السماء قليلة السحب تتكاثر اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها خلايا رعدية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ين 36 و41 درجة.

الكفرة- السرير- تازربو

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة تتكاثر غد الثلاثاء، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، والحرارة القصوى تتراوح ما بين 37 و41 درجة.

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