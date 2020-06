“الوفاق” تقرر وقف المخصصات المالية للحجر الصحي للعالقين في الخارج

أصدر وكيل الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية فى حكومة الوفاق غير المعتمدة حمزة العوكلي، قرارا بإيقاف كافة الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الليبيين الراغبين فى العودة إلى ليبيا، وعدم ترتيب أي التزامات مالية في هذا الشأن اعتبارًا من تاريخ أمس الأحد 31 مايو.

وأوضح العوكلى فى القرار المنشور عبر صفحة الخارجية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه سيتم استثناء السفارات والقنصليات الليبية التي صدرت لها موافقة مسبقة من حكومة الوفاق غير المعتمدة، وباشرت فعليا في حجر المواطنين الليبيين الراغبين في العودة إلى ليبيا دون غيرهم.

وأشار العوكلى إلى أن هذا القرار جاء بناءً على طلب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، لكافة السفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج، بوقف الإجراءات المتعلقة بعملية حجر المواطنين الراغبين فى العودة.

