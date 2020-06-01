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تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور الهيرة.

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

مصادر محلية تؤكد تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق في محور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس وسماع اصوات قذائف المدفعية الثقيلة في ارجاء ورشفانة  .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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