تجدد الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الوفاق في محور الهيرة.

مصادر محلية تؤكد تجدد الاشتباكات العنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق في محور الهيرة جنوب العاصمة طرابلس وسماع اصوات قذائف المدفعية الثقيلة في ارجاء ورشفانة .