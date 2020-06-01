الإعلام الحربي: بند السرية في العمليات العسكرية أمر مهم للغاية

جددت شعبة الإعلام الحربي، مطالبتها للجميع بعدم نشر تحركات الجيش وتمركزاته لعدم تعريض قوات الجيش الليبي للاستهداف.

وقالت الشعبة، “إنه في الوقت الذي يلتزم فيه قوات الجيش في كل الوحدات العسكرية في مختلف المحاور بتنفيذ خطط وأوامر قيادة الجيش الساعية لتحرير الوطن ورد كيد الغزاة والمعتدين، فإننا نطالب الجميع بالتوقف الفوري عن نشر أي اخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية”.

وأكدت الشعبة، أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، لافتة إلى أن عدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شيء، وذلك لأن بند السرية في العمليات العسكرية أمر مهم للغاية وهذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش.