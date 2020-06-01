القيادة العامة: على الجميع الإلتزام والتوقف فورًا عن نشر أي أخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية

ليبيا – أكدت شعبة الاعلام الحربي بالقيادة العامة في بيان لها اليوم الاثنين على إلتزام جنود وضباط القوات المسلحة في مختلف المحاور بتنفيذ خطط وأوامر قيادة الجيش الساعية لتحرير الوطن ورد كيد الغزاة والمعتدين .

الإعلام الحربي طالب في بيانه الذي تلقت المرصد نسخة منه الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن ما وصفته بـ” الحماسة الزائدة” التي لن تعود على وحدات القوات المسلحة إلا بالأضرار ، مبينةً بأن نشر تحركات الجيش وتمركزاته أمر سيعرض جنودها للإستهداف من قبل العدو .

وشدد الإعلام الحربي في بيانه على ضرورة توقف الجميع الفوري عن نشر أي اخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية .

وأضاف البيان :” إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة ، وعدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شي “.

وأشار إعلام القوات المسلحة في ختام بيانه إلى أهمية بند السرية في العمليات العسكرية ، مبيناً بأن هذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية