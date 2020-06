أكد

آمر محور عين زارة التابع للجيش فوزي المنصوري، الأحد، أن الجيش لا يزال يحافظ على

كل تمركزاته جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى

أن الجيش يملك زمام المبادرة في الهجوم والتصدي لقوات الوفاق .

وأوضح

المنصوري، في تصريحات صحفية، أن الجيش أطلق عملية نوعية تحت أسم “شهداء الجيش

“، مبيناً أن العملية شاركت فيها وحدات المدفعية والاقتحام اللتين كبدتا قوات

الوفاق و المرتزقة المواليين لتركيا خسائر فادحة في الأرواح و المعدات الحربية.

ولفت

المنصوري إلى أن الجيش سيواصل مهامه في التصدي لقوات الوفاق وتطهير البلاد من كافة

المرتزقة الموالين لتركيا

The post الجيش يطلق عملية نوعية تكبد الوفاق خسائر فادحة في الأرواح و المعدات appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24