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قوات الجيش الليبي تستعيد السيطرة على مدينة الأصابعة.

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

مصادر مطلعة تؤكد أن قوات الجيش الوطني الليبي إستعادت السيطرة على مدينة الأصابعة جنوب غرب طرابلس .

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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