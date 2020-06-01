بدء تصنيع الكمامات بالمركز الليبي الكوري

أعلنت وزارة العمل التابعة لحكومة الوفاق انطلاق تشغيل خط إنتاج الكمامات بمعمل التفصيل والخياطة في المركز الليبي الكوري امس الأحد.

وحسب وكالة الأنباء الليبية في طرابلس (وال)، جدد وزير العمل والتأهيل أثناء زيارته المعمل على ضرورة توفير البيئة الآمنه من خلال توفير المستلزمات الوقائية والتي يجري تصنيعها بموافقة إدارة مكافحة الفيروسات، وستوزع مجاناً على الكوادر الطبية أسوة بالبدل الطبية.

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حضر مراسم التدشين وزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق الوطنى د المهدي الأمين ووكيل الوزارة د علي عكاشة وعدد من مدراء الإدارات والمكاتب بالوزارة. يذكر أن معمل التفصيل والخياطة بالمركز الليبي الكوري يصنع أربع موديلات من الألبسة الطبية.

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