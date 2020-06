“مكافحة الأمراض” يطالب مواطني سبها بعدم مغادرة المدينة حتى استقرار الوضع الوبائي

أهاب

المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الاثنين، بمواطني سبها ضرورة إتباع الإرشادات الوقائية

والاحترازية اللازمة، لمنع تفشى فيروس كورونا .

وأوضح

المركز، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، أن الإجراءات تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار

في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية، مطالبا المواطنين بعدم مغادرة المدينة

حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي .

وأشار

المركز إلى ضرورة التواصل على رقم الطوارئ المجاني للمركز 195 لأي استفسار أو عند الشعور

بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة، مؤكداً أن فرق الرصد والتقصي تواصل

جهودها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة للكشف عن فيروس كورونا

وإحالتها إلى المختبر الطبي لفرع المركز بسبها.

ويأتي بيان المركز بعد تسجيل ( 14 ) حالة موجبة تعود

لمخالطين بمدينة سبها أمس الأحد وارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس ” كورونا

” إلى ( 156 ) إصابة بينها ( 99 ) حالة نشطة، و( 5 ) وفيات .

