الجيش الوطني يُعلن السيطرة على الأصابعة ..

أكدت مصادر عسكرية من الجيش الوطني استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة ظهر اليوم الإثنين، بعد اشتباكات متواصلة اندلعت على تخوم المدينة منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش وقوات الوفاق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يُرجّح بأنها حديثة تُظهر انتشار قوات الجيش الوطني داخل المدينة بعد إحكام السيطرة عليها.

وكانت قوات الوفاق قد انتزعت المدينة من الجيش في الـ21 من شهر مايو الماضي، لتمديد نفوذها في الجبل الغربي، وشنت حينها هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم قوات الوفاق ومقاومة تقدم الجيش.

وما تجدر الإشارة إليه، أن تقدم الوفاق نحو الأصابعة في ذلك الوقت جاء بعد أيام من انسحاب وحدات الجيش والقوة المساندة من قاعدة الوطية الجوية في الـ18 من مايو الماضي.

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