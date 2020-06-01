الهمالي: “الزم بيتك لا تخالط ولا يخالطوك”

دعا الطبيب الليبي سالم الهمالي كافة الأكاديميين وأساتذة الجامعات والمعلمين والمعلمات في مدارس فزان بالالتزام بأداء واجبهم التوعوي بشأن وباء كورونا وتحمّل المسؤوليات التي تقع على عاتقهم خلال هذه المرحلة الحرجة.

وحذر الهمالي عبر منشورات متتالية على حسابه بـ”فيسبوك” من ظهور حالات جديدة غير مخالطة ما يعني تعدد البؤر وهو ما يهدد بخطر داهم ووشيك في المنطقة الجنوبية بشكل عام ومدينة سبها بشكل خاص، مُنادياً جميع المواطنين لاتباع قاعدة “الزم بيتك، لا تخالط ولا يخالطوك”.

ودعا الهمالي رجال الدين وخطباء المساجد على التشديد بقفل المساجد في مدينة سبها والقرى المجاورة ومنع الاختلاط حتى تتمكن من تجاوز الأزمة، مشيراً إلى أن تقديراته كطبيب تقول إن أوضاع الوباء في مدينة سبها على أبواب مرحلة عصيبة جدا، لن ينقذها منها إلا الالتزام التام بإقفال شامل وإغلاق للمدينة مع تتبع المخالطين وعزلهم.

ووصف الطبيب الليبي مواصلة حفلات الأفراح والتجمعات في مدينة سبها أو القرى المجاورة بالخطر الجسيم والخطأ الكبير الذي يمهد الطريق لفيروس كورونا أن يواصل مسيرته على “طريق سريع” للوصول لكل بيت وعائلة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية