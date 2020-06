قالت مصادر أمنية إيطالية، الإثنين، إن 93 مهاجراً وصلوا أمس إلى ميناء جزيرة “لامبيدوزا”.

و أوضحت المصادر، أنه تم انقاذ هؤلاء المهاجرين من قبل زوارق الدورية التابعة لقوات خفر السواحل الإيطالية على بعد حوالي ثلاثة أميال بحرية عن الجزيرة، ومن المقرر أن يتم نقلهم اليوم إلى ميناء “إيمبيدوكلي” في مدينة “أغريجينتو”.

وأشارت المصادر إلى إن السلطات الإيطالية في ميناء “إيمبيدوكلي”، خصصت سفينة للحجر الصحي للمهاجرين.

يذكر أن معدلات الهجرة غير الشرعية قد زادت وتيرتها خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع عودة نشاط الإتجار بالبشر والمهربين إلى مدن الساحل الغربي.

The post إيطاليا تطبق الحجر الصحى على 93 مهاجراً وصلوا لسواحل ” لامبيدوزا’ appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24