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المسماري يكشف تفاصيل السيطرة على الأصابعة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، اليوم الأثنين، استعادة قوات الجيش السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا وطرد العصابات الإجرامية منها.

وقال المسماري في تصريحات متلفزة لـ”قناة سكاي نيوز عربية”، إن الجيش الليبي دخل منطقة الأصابعة بعد ضربات جوية دقيقة على قوات الوفاق المدعومة بالمرتزقة والأتراك، مشيرا إلى أن قوات الوفاق بدأت في الانسحاب من غريان بعد هزيمتها بالأصابعة.

وأكد المسماري، أن هدف الجيش الليبي هو القضاء على الإرهاب وإنهاء التدخل التركي في ليبيا، لافتا في سياق أخر إلى أن كل محاولات الوفاق بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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