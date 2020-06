أكد الناطق باسم الجيش أحمد المسماري، اليوم

الاثنين، أن كل محاولات قوات الوفاق للدخول إلى مدينة ترهونة باءت بالفشل، معلنا في

تصريح صحفي، استعادة سيطرة الجيش على مدينة الأصابعة جنوبي طرابلس .

