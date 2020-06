لـ 7 أسباب .. الحرس البلدي يعلن توقيف شركة توزع وجبات على المستشفيات في طرابلس

أعلن

جهاز الحرس البلدي فرع طرابلس، الأحد، عن توقيف شركة تختص بتوزيع وجبات لعدد من

المستشفيات والمراكز الطبية في المدينة .

وأوضح

الجهاز، في بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”

فيسبوك”، أن أعضاء الحرس البلدي المكلفين بالعمل مع لجنة الأمن الغذائي قاموا

بتوقيف شركة تموينية تختص بتوزيع الوجبات على مركز طرابلس الطبي وعدد من المراكز

الطبية، وإحالة المسؤول عن الشركة للتحقيق، مبيناً أن أعضاء الجهاز رصدوا عدة

أسباب لتوقيف الشركة وهى كالآتي :

عدم الاهتمام بالنظافة العامة ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية عدم الاهتمام بالنظافة الشخصية للعاملين 4-

عدم ارتداء الزي الخاص بالعمل عدم وجود تهوية بمكان تحضير الطعام الأسقف بالكامل من صفائح الحديد.

مخزن حفظ الطعام غير مطابق لشروط التخرين

