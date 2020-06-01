«الصحة العالمية»: 50 حالة إصابة بـ«كورونا» في «سبها» خلال 5 أيام

قال مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية، إنه بين الفترة من 27 و 31 مايو 2020، قفز عدد الحالات المؤكدة من فيروس كورونا المبلغ عنها من مدينة سبها جنوب ليبيا من 17 الى 50 حالة بزيادة ثلاثة اضعاف.

أضاف بيان “مكتب ليبيا” اليوم الإثنين: “أرسلت منظمة الصحة العالمية في ليبيا بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة معدات الحماية الشخصية (PE) ومطهر الى سبها لمساعدتها على التصدي لانتشار المرض”.

وتابع البيان: “ستغطي هذه الامدادات حوالي 8,000 مريض. ومنظمة الصحة العالمية تشكر الصين وادارة التنمية الدولية – ادارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة على دعمهم السخي”.