الأرصاد الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الإثنين

بنغازي 01 يونيو 2020 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تبقي درجات الحرارة معتدلة على أغلب المناطق الساحلية مع تكاثر للسحب من حين إلى أخر على بعض مناطق الشمال والوسط والجنوب الغربي هذا اليوم ويوم الغد واحتمال سقوط أمطار متفرقة، قد تصحبها سحب رعدية أحيانا خاصة علي المنطقة الممتدة من الخمس حتى سرت وتشمل يوم الغد مناطق الشمال الشرقي خاصة على اجدابيا وجالو والخغبوب، وتتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق الشمال ما بين (23–28) مْ وعلى الدواخل والحمادة ما بين(30 – 35) مْ وتكون على مناطق الجنوب ما بين (37 – 41) مْ.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع ملحوظ يوم الخميس على أغلب مناطق الشمال الغربي. (وال – بنغازي)

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