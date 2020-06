طالبت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الإثنين، الجهات الخارجية بالتوقف عن تأجيج الصراع فى ليبيا، والامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة.

