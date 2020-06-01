“صفقة عائلية”.. كيف استفاد صهر أردوغان من حرب ليبيا؟

تقرير 218

لا تكاد تخلو بؤر التوتر في المنطقة من طائرات بيرقدار التركية التي تعاظم دورها في العديد من الصراعات تزامنا مع ارتفاع وتيرة .التدخلات التركية في المنطقة

مجلة دير شبيغل الألمانية أشارت في تقرير لها الأحد إلى طائرات “بيرقدار تي بي 2” التي تصنعها شركة مملوكة لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يدعى، سلجوق بيرقدار، الملقب بـ “عراب الدرونز”.

عائلة أردوغان على ما يبدو باتت تستغل نفوذها السياسي للقيام بصفقات تحال إلى الشركات التي يمتلكها أفرادها، ويرأس بيراقدار، زوج سمية ابنة الرئيس الصغرى منذ 4 سنوات، قسم التطوير التكنولوجي في شركة “بيكار ماكينا”، والذي يبدو أنه قد استفاد جيدا من علاقة المصاهرة، في الدفع بإنتاج طائرات من دون طيار محلية وإيجاد أسواق لها في مناطق النزاعات.

المجلة الألمانية أشارت إلى تنامي استخدام درونز “بيرقدار تي بي 2” من دون طيار التركية، بشكل مكثف وقوي في ليبيا لدعم حكومة الوفاق بعد أن صرحت تركيا مؤخرا بدعمها العسكري بالعتاد والعدة لحكومة السراج.

وبحسب التقرير فإنه لا يكاد يخلو بلد تتدخل فيه أنقرة بقوتها العسكرية من هذه الطائرات ما يشير بقوة لوجود تقاطع بين العلاقات العائلية والسياسات الخارجية لحكومة أردوغان.

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