الصحة العالمية تتصدق على مدينة سبها بمعدات وقائية لمواجهة كورونا

أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا، الإثنين، أن المنظمة تصدقت بمعدات وقائية شخصية ومطهرات على مدينة سبها لمساعدتها في مكافحة انتشار فيروس كورونا، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

وأوضح المكتب فى تدوينة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن المساعدات ستغطي نحو 8000 مريض مصاب بكورونا.

وأشار المكتب إلى أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا فى سبها قفز من 17 إلى 50 حالة خلال الثلاثة أيام الماضية.

