كرافت تدعو الجهات الخارجية لسحب المرتزقة من ليبيا والامتثال لقرار حظر الأسلحة

دعت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت، الإثنين، الجهات الخارجية للتوقف عن تأجيج الصراع فى ليبيا، ويحب المرتزقة وعدم دعم أطراف النزاع فى ليبيا.

و طالبت كرافت فى تغريدة عبر صفحة السفارة الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، جميع الدول الأعضاء فى الأمم المتحدة بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة.

