«امغيب»: نبارك لأحرار الشعب الليبي استعادة السيطرة على «الأصابعة»

علق النائب سعيد امغيب، عضو مجلس النواب، على تحرير مدينة الأصابعة واسعادة السيطرة عليها من مليشيات “حكومة الوفاق”.

قال “امغيب” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “نبارك لكل الأحرار الشرفاء من ابناء شعبنا الأبي استعادة السيطرة على مدينة الاصابعة، حفظ الله أسود جيشنا وتقبل الشهداء وشفى الجرحى”.

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، استعادة سيطرة الجيش على مدينة الأصابعة جنوبي طرابلس.

وقال المسماري، في تصريحات خاصة لـ«سكاي نيوز عربية»: “كل محاولات الميليشيات بالدخول إلى ترهونة باءت بالفشل”.

وأضاف عبر بيان رسمي له: “تمكنت وحدات من القوات المسلحة من إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة صباح اليوم بعد سلسلة من الضربات الجوية لمواقع المليشيات التكفيرية في الجبل الغربي”.

وكان عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، قد تداول قبل عدة أيام، مقاطع فيديو أطلعت عليها «الساعة 24»، يظهر من خلالها عناصر من المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الموالية لأسامة جويلي، قيامها بأعمال نهب وسرقة لعدد من السيارات المدنية وصيدليات خاصة، والعيادات ومستشفيات ومحلات التجارية عقب اقتحامهم منطقتي الأصابعة وجندوبة.