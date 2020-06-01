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قنونو: سلاح الجو استهدف 3 آليات مسلحة في حدود الأصابعة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو أن سلاح الجو التابع لقوات الوفاق «استهدفت 3 آليات مسلحة في حدود منطقة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان قبل قليل»، وفق الصفحة الرسمية لعملية بركان الغضب بموقع «التواصل الاجتماعي» فيسبوك.

جاء ذلك بعد دقائق من إعلان الناطق باسم قوات القيادة العامة اللواء أحمد المسماري «إعادة السيطرة على منطقة الأصابعة» صباح اليوم الإثنين، وذلك بعد سلسلة من الضربات الجوية استهدفت مواقع في الجبل الغربي، حسب صفحته على موقع «فيسبوك»؛ فيما لم يتسن لـ«بوابة الوسط» التأكد من صحة هذه المعلومات من مصدر مستقل.

وفي 21 مايو الماضي، أعلنت حكومة الوفاق دخول بلدة الأصابعة، والسيطرة على منطقة جندوبة، حسب بيان صادر عن عملية «بركان الغضب»، وبعد هذا الإعلان بيوم واحد أطلقت وزارة الداخلية خطة أمنية لتأمين مدينة الأصابعة وآلية تفعيل مراكز الشرطة ومكتب الشؤون الأمنية وباقي الأقسام بالمدينة.
 

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عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • تعودنا على اكاذيب قنونو المجنونو ونرى هذه المسيرات تسقط قبل ان تصل لاهدافها بما عليها من صواريخ فهى لعب اطفال صغار

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر ، حفتر =الشعب الليبي..معادلة وطنية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاااااء تركيا:

    قنونو: سلاح الجو استهدف 3 آليات مسلحة في حدود غريان….هذا الخبر سيكون اليوم بالمساء بعد تحرير غريان…ياعميل ياكلب اردووغان..انتهت اللعبة ومصيرك اطيب في الشاهي في السجن

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