المنصوري : القوات المسلحة تكبد مليشيا الوفاق خسائر فادحة في الأرواح و المعدات

طربلس 01 يونيو 2020 (وال) – أكد آمر محور عين زارة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء فوزي المنصوري، أن القوات المسلحة لا تزال تحافظ على كل تمركزاته جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن القوات المسلحة يملك زمام المبادرة في الهجوم والتصدي لمليشيات الوفاق .

المنصوري أوضح، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة أطلقت عملية نوعية تحت اسم “شهداء الجيش “، مبيناً أن العملية شاركت فيها وحدات المدفعية والاقتحام اللتين كبدتا مليشيات الوفاق والمرتزقة المواليين لتركيا خسائر فادحة في الأرواح و المعدات الحربية.

ولفت المنصوري إلى أن القوات المسلحة سيواصل مهامه في التصدي لمليشيات الوفاق وتطهير البلاد من كافة المرتزقة الموالين لتركيا . (وال – طرابلس)

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