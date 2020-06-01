اخبار ليبيا الان

المنصوري : القوات المسلحة تكبد مليشيا الوفاق خسائر فادحة في الأرواح و المعدات

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 طربلس 01 يونيو 2020 (وال) – أكد آمر محور عين زارة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء فوزي المنصوري، أن القوات المسلحة لا تزال تحافظ على كل تمركزاته جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى  أن القوات المسلحة يملك زمام المبادرة في الهجوم والتصدي لمليشيات الوفاق .

المنصوري أوضح، في تصريحات صحفية، أن القوات المسلحة أطلقت عملية نوعية تحت اسم “شهداء الجيش “، مبيناً أن العملية شاركت فيها وحدات المدفعية والاقتحام اللتين كبدتا مليشيات  الوفاق والمرتزقة المواليين لتركيا خسائر فادحة في الأرواح و المعدات الحربية.

ولفت المنصوري إلى أن القوات المسلحة سيواصل مهامه في التصدي لمليشيات الوفاق وتطهير البلاد من كافة المرتزقة الموالين لتركيا . (وال – طرابلس)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال

عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يجب تصوير مشهد الجثث المتفحمة والسيارات المحترقة للمرتزقة لتكون عبرة لكل من تسول له نفسه الاقتراب من المصيدة كما يجب دك مطار معتيقة كل يوم بما تيسر من قذائف

    رد