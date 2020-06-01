الاتحاد التونسي للشغل: سنتصدى لمحاولات إستخدم أراضينا منطلقا للتدخل العسكري التركي أو الأمريكي في ليبيا

ليبيا – قال الاتحاد التونسي للشغل أكبر منظمة نقابية في البلاد إنه سيتصدى بكل الأشكال لمحاولات استخدام الأراضي التونسية منطلقا للتدخل التركي أو الأميركي أو غيره من التدخلات الأجنبية في ليبيا،معتبرا أن ذلك سيكون احتلالا مباشرا.

الاتحاد وفي بيان له أمس الأحد وفقاً لما ذكره موقع “العربية.نت” أكد أنه على استعداد لتسخير كلّ قواه وكافّة أشكال الضغط لمنع جرّ تونس إلى مستنقع المحاور ومطالبة السلطات بمختلمس الأسية تونسية في دعم طرف على حساب الآخر.

ودعا اتحاد الشغل رئيس الجمهورية ونوّاب البرلمان الوطنيين إلى تقديم مبادرة قانونية تمنع أيّ طرف مهما كان موقعه وقوّته من جرّ تونس إلى الاصطفاف وراء الأحلاف والتي تصبّ جميعها ضدّ مصلحة تونس وضدّ مصلحة الليبيين وشعوب المنطقة العربية.

الاتحاد طالب رئيس الجمهورية المخوّل دستوريا للتعبير عن الموقف الوطني باتّخاذ كلّ الإجراءات الأمنية والحمائية والسيادية لحماية حدود بلاده ومنع تنقّل الإرهابيين من ليبيا وإليها.

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