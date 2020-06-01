عملية نوعية لقوات الجيش تكبد الوفاق خسائر فادحة في الأرواح و المعدات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد آمر محور عين زارة التابع لقوات الجيش الوطني اللواء فوزي المنصوري، أن الجيش لا يزال يحافظ على كل تمركزاته جنوب العاصمة طرابلس، لافتا إلى أن الجيش يملك زمام المبادرة في الهجوم والتصدي لقوات الوفاق .

وأوضح المنصوري، في تصريحات صحفية، أن الجيش أطلق عملية نوعية تحت اسم “شهداء الجيش “، مبيناً أن العملية شاركت فيها وحدات المدفعية والاقتحام اللتين كبدتا قوات الوفاق و المرتزقة المواليين لتركيا خسائر فادحة في الأرواح و المعدات الحربية.

ولفت المنصوري إلى أن الجيش سيواصل مهامه في التصدي لقوات الوفاق وتطهير البلاد من كافة المرتزقة الموالين لتركيا .

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