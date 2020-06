أخبار ليبيا 24 – متابعات كشف موقع “Italian Military Radar”، المتخصص في متابعة حركة الملاحة الجوية العسكرية، عن مغادرة طائرتان من طراز “Lockheed C-130E” تابعتان لسلاح الجو التركي من إسطنبول متجهة إلى مصراتة. وأوضح الموقع، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الطائرة الأولى هبطت في ليبيا قبل ساعة، والثانية الآن في رحلة […]

