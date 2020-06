المرصد السوري: ارتفاع عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى 11600 مرتزقا و351 قتيلاً

أعلن

ما يسمى بالمرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع أعداد المرتزقة

السوريين الذين أرسلتهم تركيا للقتال في ليبيا ضد الجيش إلى 11600 مرتزقاً، بعد وصول دفعة جديدة تضم 400 شخص .

وأوضح المرصد، في بيان

له، أن إجمالي المرتزقة السوريين الذين تم إرسالهم إلى المعسكرات التركية لتلقي التدريب

بلغ نحو 2500 مرتزقا، مشيرا إلى أن عدد القتلى وصل إلى 351 قتيلا، من بينهم 20 طفلا

دون سن الـ 18، لافتا إلى أن القتلى ينتمون إلى فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان

مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقاً للمرصد فإن القتلى لقوا

حتفهم خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور

مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.

