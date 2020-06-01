قوات الجيش الوطني تعلن السيطرة على منطقة الأصابعة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت مصادر عسكرية بقوات الجيش الوطني استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة ظهر اليوم الإثنين، بعد اشتباكات متواصلة اندلعت على تخوم المدينة منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش وقوات الوفاق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يُرجّح بأنها حديثة تُظهر انتشار قوات الجيش داخل المدينة بعد إحكام السيطرة عليها.

وكانت قوات الوفاق قد سيطرت على المدينة في الواحد والعشرين من مايو الماضي، لتمديد نفوذها في الجبل الغربي، وشنت حينها هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم قوات الوفاق ومقاومة تقدم القوات المسلحة.

وما تجدر الإشارة إليه، أن تقدم الوفاق نحو الأصابعة في ذلك الوقت جاء بعد أيام من انسحاب وحدات الجيش والقوة المساندة من قاعدة الوطية الجوية في الثامن عشر من مايو الماضي.

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