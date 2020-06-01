قنونو: استهدفنا آلية مسلحة قرب حدود الأصابعة

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، اليوم الاثنين، أن سلاح جو الوفاق استهدف آلية مسلحة قرب حدود الأصابعة.

وقال قنونو، “إنه تم إصدار الأوامر لقوات الوفاق بسحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد دون رحمة أو شفقة”، بحسب تعبيره.

يأتي هذا وكانت مصادر إعلامية متطابقة قد أفادت، بأن طيران تركي مسلح نفذ ضربات جوية على تمركزات الجيش الليبي في الأصابعة بالجبل الغربي.

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، قد أعلن صباح اليوم الأثنين، استعادة قوات الجيش السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا وطرد العصابات الإجرامية منها.