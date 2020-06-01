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قنونو: استهدفنا آلية مسلحة قرب حدود الأصابعة

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، اليوم الاثنين، أن سلاح جو الوفاق استهدف آلية مسلحة قرب حدود الأصابعة. 

وقال قنونو، “إنه تم إصدار الأوامر لقوات الوفاق بسحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد دون رحمة أو شفقة”، بحسب تعبيره.

يأتي هذا وكانت مصادر إعلامية متطابقة قد أفادت، بأن طيران تركي مسلح نفذ ضربات جوية على تمركزات الجيش الليبي في الأصابعة بالجبل الغربي. 

يشار إلى أن المتحدث باسم القيادة العامة للجيش أحمد المسماري، قد أعلن صباح اليوم الأثنين، استعادة قوات الجيش السيطرة على مدينة الأصابعة بالجبل الغربي غربي ليبيا وطرد العصابات الإجرامية منها.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • أستهدفت طياح سعدك وسعد حكومة النفاق يا ديك الكناسه يا فأر المجاري يا جربوع النوس التي جعلتك ناطق بأسم مليشياتها الارهابيه توا يبان لك ياواطي ماذا تعني خيانة الجيش الذي منحك نائب عريف والانخراط في مليشيات ارهابيه جايك البلاء والعناء والشقاء وأنت أحد البلهاء السفهاء

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  • Avatar يقول الشعب الليبي=حفتر ، حفتر =الشعب الليبي..معادلة وطنية بطولية ليبية دكت مضاجع الاخوان المفلسين عملاااااء تركيا:

    قنونو قريبااااااا في السجون اتطيب الشاهي….قريبا جدااااااااااااااااااا….. ياعميل ياكذاب

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