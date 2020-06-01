بالصور | الحكومة الليبية ترسل الشحنة الثانية من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية لسبها

ليبيا – وصلت لمدينة سبها أمس الأحد لفرع جهاز الإمداد الطبي بالمدينة شحنة من الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية مقدمة من الحكومة الليبية لرفع درجة الاستعداد في قطاع الصحة بالجنوب في مواجهة جائحة كورونا.

جاءت الشحنة الثانية هذه بناء على التعليمات التي أصدرها رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لوزير الصحة الدكتور سعد عقوب بتسيير قوافل إمداد على وجه السرعة لنقل الأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية لمدينة سبها من خلال جهاز الإمداد الطبي بالحكومة.

ودعا الثني جنود الجيش الأبيض من الأطباء والأطباء المساعدين وأعضاء هيئة التمريض والعاملين بالقطاع الصحي اختيار عدد من المتطوعين للالتحاق بمراكز الحجر الطبي في الجنوب لسد العجز الحاصل هناك خصوصا بعد ظهور عدد من الحالات المصابة بفايروس كورونا المستجد.

وأكد على كافة أهل الجنوب الحبيب بضرورة التقيد بكافة الاجراءات الوقائية والاحترازية التي دعت إليها اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا، مشدداً على ضرورة التدابير التي اتخذتها الجهات الأمنية ومن بينها الالتزام بحظر التجول والتباعد الاجتماعي وغيرها من الاجراءات اللازمة.

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