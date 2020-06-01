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المسماري: نواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية ومرتزقة سوريين مدعومين من أردوغان

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال  المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن الجيش يواجه تنظيمات إرهابية تكفيرية مدعومة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشكل مباشر وكذلك مرتزقة سوريين وضباطا أتراك، مشددًا على أن القوات الجوية نفذت سلسلة من الغارات الجوية على أهداف معادية لمنع نقل أسلحة للمرتزقة وجرى تدمير كثير من الأهداف بهذه الغارات.

المسماري وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TEN” أمس الأحد وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” المصرية أوضح أن قطاعات جنوب شرق طرابلس وطرابلس بها معارك متواصلة واشتباكات عنيفة على كافة المحاور وجرى سحب واستدراج العدو لمناطق استراتيجية وساعد هذا في القضاء على مئات المقاتلين من المرتزقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش أن المعلومات عن وصول طائرات روسية للداخل الليبي غير صحيح ، مشددًا على أنه كلما حققت القوات المسلحة الليبية نجاحا في حربها على الإرهابيين والتكفيريين يتم نسبه لدول أخرى، مؤكدًا أن جميع الطائرات التي تعمل الآن طائرات ليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اصبح واضحا للعالم كله ان اردوغان هو زعيم داعش والقاعدة معا برعاية امريكا الراعى الرئيسى للارهاب الدولى كله اصبح على المكشوف من غير كسوف فلايمكن لاردوغان ان ينقل دواعش فى طائرات وسفن مدنية تحت مرأى من اجهزة الاستخبا ات العالمية دون تصريح من ترامب وبوتن فبوتن ليتخلص من مرتزقةسوريا لصالح الجيش السورى وترامب ليبتز اوربا لتطلب منه حمايتها من كلاب اروردغان الدواعش!!!

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