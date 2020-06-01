مندوبة «واشنطن» بالأمم المتحدة: يجب احترام قرارات مجلس الأمن بحظر إرسال أسلحة إلى ليبيا

حثت المندوبة الأمريكية الدائمة بالأمم المتحدة كيلي كرافت على ضرورة توقف الجهات الخارجية عن تأجيج الصراع في ليبيا.

وقالت المندوبة الأمريكية، اليوم الإثنين، “يتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة في ليبيا”.

وأقرت تركيا رسميا أكثر من مرة بالتدخل عسكريا في ليبيا لدعم حكومة الوفاق الإخوانية غير الشرعية، وسط رفض وغضب عربي ودولي.

ووفق المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن الأعداد الحالية للمرتزقة الذين أرسلهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى ليبيا تقدر بنحو 11,200، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2300.