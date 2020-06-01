الأربعاء: جلسة حوار في البرلمان التونسي حول الملف الليبي

يعقد البرلمان التونسي, بعد غد الأربعاء 3 جوان 2020, جلسة عامة يتضمن جدول أعمالها النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.

وقد سبق تحديد هذه الجلسة جدل حول مكالمة هاتفية جرت مؤخرا بين رئيس البرلمان راشد الغنوشي ورئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

واعتبرت عديد الأطراف في تونس, وعلى رأسها أحزاب سياسية وكتل برلمانية, أن الغنوشي قد تجاوز صلاحياته كرئيس للبرلمان, وعبرت هذه الجهات عن رفضها لما أسمته ب “سياسة المحاور” التي ينتهجها الغنوشي في علاقة بأطراف الصراع في ليبيا.

وبتاريخ 4 ماي المنقضي, أودعت كتلة الحزب الدستوري الحر لائحة بالبرلمان للمطالبة بعقد جلسة عامة للنظر في مشروع لائحة أودعتها كتابة البرلمان تهدف إلى إعلان رفض البرلمان التدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

وطالبت كتلة الحزب بعرض هذه اللائحة على الجلسة العامة للتداول والمصادقة.

كما اعتبرت كتلة الحزب الدستوري (16 نائبا) أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي يقوم ب “تحركات خارجية مثيرة للجدل خاصة مع تركيا”, وكذلك بسبب اتصاله برئيس حكومة الوفاق فائز السراج.

وطالبت كتلة الدستوري الحر بمساءلة رئيس البرلمان حول هذه الموضوع, كما نفذ أعضاء الكتلة اعتصاما بالمبنى الفرعي للبرلمان يوم 13 ماي المنقضي بسبب عدم الإستجابة لطلب الكتلة من قبل مكتب البرلمان, وقد تم فك الاعتصام يوم 23 من الشهر ذاته إثر قرار المكتب الاستجابة للنقاط السبع الواردة في بيان الاعتصام, لاسيما عقد الجلسة العامة والنظر في اللائحة التي طرحها الحزب على الجلسة العامة للتداول والمصادقة طبق مقتضيات الفصل 141 من النظام الداخلي للبرلمان.

كما وجهت كتلة الحزب الدستوري الحر وثيقة إلى الكتل البرلمانية تتضمن مقترح خارطة طريق لإنجاز الإصلاحات الكبرى المطلوبة بعد تكوين أغلبية برلمانية مدنية وسحب الثقة من رئيس البرلمان وانتخاب رئيس جديد.

وفي سياق متصل, دعت أربع كتل نيابية أخرى, وهي قلب تونس والإصلاح وتحيا تونس والمستقبل, في بيان مشترك, رئاسة البرلمان إلى “احترام الأعراف الدبلوماسية وتجنب التداخل في الصلاحيات مع بقية السلط وعدم الزج بالبرلمان في “سياسة المحاور” انسجاما مع ثوابت الدبلوماسية التونسية, مطالبة بعرض المسألة على أنظار أول جلسة عامة للتداول في شأنها.

من جهتها أصدرت عدة أحزاب سياسية تونسية (التيار الشعبي وحزب العمال وحركة تونس الى الأمام والحزب الاشتراكي والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي وحزب القطب وحركة البعث وحزب العمال وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إضافة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل) بيانات عبرت فيه عن إدانتها لطريقة تعامل رئيس البرلمان مع الملف الليبي “.

وأدانت هذه الأحزاب لاتصال الهاتفي الذي أجراه الغنوشي مع السراج مؤخرا, معتبرة ذلك “تجاوزا لمؤسسات الدولة وتوريطا لها في النزاع الليبي”.

وقد أدانت حركة النهضة بشدة, في بيان لها بتاريخ 22 ماي الفارط, إثر اجتماع مكتبها التنفيذي ما وصفته ب “حملات التشويه والتحريض المغرضة التي تستهدف حركة النهضة وقياداتها وفي مقدمتهم رئيسها ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وذلك عبر نشر الاشاعات والاكاذيب ومحاولة التشويش على القضايا الاساسية في البلاد”, وفق ما جاء في نص البيان.

جدير بالذكر أن مكتب البرلمان كان قد قرر أثناء اجتماعه المنعقد في 22 ماي المنقضي جلسة عامة يوم الأربعاء 3 جوان 2020, تتضمن النظر في لائحة الحزب الدستوري الحر وحوارا بخصوص الدبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.

وأوضح البرلمان, في بيان له, أنه تم اتخاذ هذا القرار “بعد استعراض مشروع اللائحة المقدمة من قبل كتلة الحزب الدستوري الحر حول رفض التدخل الأجنبي في ليبيا والمواقف الصادرة عن عدد من الكتل البرلمانية حول الدبلوماسية البرلمانية والتطورات في ليبيا”.