أميركا تؤكد ضرورة الالتزام بحظر توريد الأسلحة لليبيا

أكدت سفيرة الولايات الأمريكية المتحدة لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت أنه على كافة الجهات الخارجية التوقف عن تأجيج الصراع المندلع في ليبيا.

وشددت السفيرة الأمريكية على ضرورة امتثال الدول الأعضاء في الأمم المتحدة لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة المفروض على ليبيا، والتوقف عن دعم الأطراف الليبية وسحب جميع المرتزقة من البلاد.

وجاءت تصريحات كرافت خلال جلسة إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، والتي هاجمت فيها روسيا بصورة مباشرة.

وجددت الولايات المتحدة الأمريكية تأكيدها على أن الحل السياسي الذي تُسيّره الأمم المتحدة في ليبيا هو الطريق الوحيدة لتحقيق الاستقرار في البلاد على المدى الطويل.

واختتمت السفيرة الأمريكية حديثها عن الملف الليبي بالتأكيد أن تحقيق الاستقرار في ليبيا سيتطلب جهدًا مستدامًا من الأمم المتحدة ودعمًا ثابتًا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، مشددة على تقدير الولايات المتحدة لعملية “إيريني” ومساهماتها في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

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