القوات المسلحة تعلن السيطرة على منطقة الأصابعة

طرابلس 01 يونيو 2020 (وال) – أكدت مصادر عسكرية من القوات المسلحة العربية الليبية استعادة السيطرة على مدينة الأصابعة ظهر اليوم الإثنين، بعد اشتباكات متواصلة اندلعت على تخوم المدينة منذ ساعات الصباح الأولى بين الجيش ومليشيات الوفاق.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة يُرجّح بأنها حديثة تُظهر انتشار القوات المسلحة العربية الليبية داخل المدينة بعد إحكام السيطرة عليها.

وكانت قوات الوفاق قد سيطرت على المدينة في الواحدو والعشرين من مايو الماضي، لتمديد نفوذها في الجبل الغربي، وشنت حينها هجمات متكررة مدعومة بالطيران التركي المُعزز بتقنية حربية وفرها النظام التركي لدعم قوات الوفاق ومقاومة تقدم القوات المسلحة.

وما تجدر الإشارة إليه، أن تقدم الوفاق نحو الأصابعة في ذلك الوقت جاء بعد أيام من انسحاب وحدات الجيش والقوة المساندة من قاعدة الوطية الجوية في الثامن عشر من مايو الماضي. (وال – طرابلس)

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