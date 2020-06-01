المرصد السوري: دفعة جديدة من مرتزقة أردوغان نقلت لليبيا

واصل المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواكبة عملية نقل المرتزقة التي تقوم بها الحكومة التركية نحو الأراضي الليبية، مشيرة لعملية نقل جديدة لعدد من المرتزقة.

وقال المرصد في بيان له: “جرى نقل دفعة جديدة تضم 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11,600 مرتزق من الجنسية السورية، في حين أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند”.

وأضاف “جرى توثيق مقتل 12 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب مليشيات السراج، ضد الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر”.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 351 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

يذكر أن القتلى من فصائل “لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه”، ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.