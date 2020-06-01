الإعلام الحربي: تحركات القوات المسلحة محاطة بسرية تامة ونشرها يعرض الجنود للخطر

طرابلس 01 يونيو 2020 (وال) – طالبت شعبة الإعلام الحربي، في بيان، اليوم الإثنين، الجميع بالتحلي بالمسؤولية والتخلي عن صفة الحماسة الزائدة التي لن تعود على قواتنا إلا بالإضرار وذلك لأن نشر تحركات القوات وتمركزاته أمر سيعرض جنودنا للاستهداف من قبل العدو .

وشددت شعبة الإعلام الحربي على الجميع التوقف الفوري عن نشر أي اخبار أو معلومات تخص العمليات العسكرية، وذلك في الوقت الذي يلتزم فيه جنودنا الأبطال في كل الوحدات العسكرية في مختلف المحاور بتنفيذ خطط وأوامر قيادة القوات المسلحة الساعية لتحرير الوطن ورد كيد الغزاة والمعتدين .

ونوهت شعبة الإعلام الحربي إلى إن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية تتابع بصورة مستمرة مع كل غرف العمليات سير المعارك بمحاور القتال المختلفة، وعدم نشرها لأي خبر رسمي يخص تحركات الجيش حتى الآن أمر يرجع لرؤيتها، فالقيادة العامة ومكتب الإعلام وكل الجهات الرسمية المخولة بهذه التصاريح ليست ملزمة بنشر كل شيء، وذلك لأن بند السرية في العمليات العسكرية أمر مهم للغاية وهذا ما يحدث في كل المعارك التي تخوضها كل الجيوش”. (وال – طرابلس)

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