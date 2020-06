أكد

الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا، أحمد الحاسي، اليوم

الاثنين، أن تأخر اللجنة في عقد مؤتمر صحفي حول الوضع في مدينة سبها، كان لسببين

هما وضع خطة إستراتيجية لمكافحة انتشار المرض، والثانى هو لرصد الأعداد الصحيحة .

