مقتل عنصر بارز من مرتزقة «الحمزات» السورية في «عين زارة»

كشف مصدر أمني مطلع لـ”الساعة 24″ عن مقتل السوري المدعو فرزات علي الفيزو، المكنى “أبو علي” أحد أبرز عناصر نخبة ما يعرف لـ”لواء الحمزات” في محور عين زارة خلال المواجهات ضد القوات المسلحة العربية الليبية، بطرابلس مساء أمس الأول السبت.

قال المصدر، إن “أبو علي” قبل قدومه إلى ليبيا كان يقاتل في شمال شرق سوريا وأصيب أكثر من مرة، وكانت مهامه القتالية سائق ورامي أيضا عربة BNB و عربة مجنزرة تركية الصنع طراز ” ACV-15

أوضح المصدر، أن المذكور الذي شارك في احداث سوريا 2011 ومنها التحق بـ”لواء فرقة الحمزة” المعروفة باسم “الحمزات” والتي تأسست في سوريا ابريل 2016 ومعروفة بولائها لتركيا، كان قد سافر إلى ليبيا في مارس 2020 لأجل قتال القوات المسلحة العربية الليبية مقابل 2000 دولار حيث وصل إلي محاور طرابلس عن طريق مطار مصراتة .