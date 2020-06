الحاسي: الوضع الوبائي في سبها استثنائي لعدم التوصل إلى الحالة الصفرية

أكد

الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة كورونا، أحمد الحاسي، اليوم

الاثنين، أن الحالة الوبائية في سبها هى حالة استثنائية جدا، مشيرا إلى أن ظهور

الحالات المصابة مرتبط بوجود الحالة الصفرية، ولم يكن يوجد في سبها حالة صفرية،

وإنما ما حدث هو انتشار محلي للمرض فى المدينة ، مؤكدا صعوبة السيطرة على الانتشار

المحلى بسبب عدم القدرة على تتبع مصدر الإصابة .

