وصول 6200 رأس غنم إلى ميناء طرابلس

نشرت إدارة ميناء طرابلس بيانات حديثة كشفت عن وصول عدد من السفن المحملة والتي رست على الأرصفة التجارية قبل ساعات تمهيدا لإفراغ حمولتها من الحاويات والمواشي.

ودخلت إلى الرصيف رقم 14 الباخرة “شو ديزيز” التابعة للوكيل الملاحي شركة طرابلس وحمولتها تقدر بـ150 حاوية بها سلع متنوعة، كما استقبلت الأرصفة التجارية سفينة المواشي “تالا” وعلى متنها أكثر من 1700 رأس من العجول.

وبحسب البيانات المنشورة حديثا من قبل إدارة الميناء فإن الفرق الفنية تستعد لاستقبال سفينة المواشي BRUNA وعلى متنها أكثر من 6200 رأس من الضأن و 156 رأسا من العجول جلها مستوردة للقطاع الخاص.

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