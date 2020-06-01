مساعدات طبية من صندوق التضامن الاجتماعي لقطاع الصحة بالجفرة

سلّم فرع صندوق التضامن الاجتماعي بالجفرة قطاع الصحة بالبلدية أجهزة ومعدات وتجهيزات طبية مقدمة من قبل الهيئة العامة لصندوق التضامن الإجتماعي لدعم قطاع الصحة ببلدية الجفرة لمواجهة جائحة كورونا .

اشتملت هذه المساعدة على أجهزة شفط ، قياس نبضات المريض ومضخات ادويه وريدية ، واسرة طبية ، وبدل واقيه وقفازات وكراسي متحركة وتجهيزات لسكن الأطباء بمستشفى العزل

كما اشتملت على فراشات طبية وثلاجات وفرش ارضي ووسائد وكراسي ، وفرن طهي ، وغساله أتوماتيك ، ومكيف ، وأدوات تنطيف ومعقمات وغيرها .

جرت عملية التسليم والاستلام بين محمد ادم مدير الفرع واحمد الصغير مدير إدارة الخدمات الصحية وعضو اللجنة الرئيسية لمجابهة كورونا لبلديه الجفرة