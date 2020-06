أنباء عن القبض على عميد المجلس البلدي الأصابعة الموالى للوفاق

أفادت

مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن هناك أنباء عن القبض على عميد المجلس البلدي الأصابعة

الموالى لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بعد سيطرة الجيش على كامل مدينة الأصابعة .

ومنذ أيام، قام أهالي وشباب مدينة “الاصابعة”

بإشعال النار في مقر المجلس البلدي، على خلفية إعلان عميد المجلس البلدي وبشكل أحادي

تسليم المدينة لما وصفوها بـ “مليشيات غريان”، مؤكدين رفضهم لهذه الخطوة.

