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أنباء عن القبض على عميد المجلس البلدي الأصابعة الموالى للوفاق

تم النشر منذُ 55 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت
مصادر إعلامية، اليوم الاثنين، بأن هناك أنباء عن القبض على عميد المجلس البلدي الأصابعة
الموالى لحكومة الوفاق غير المعتمدة، بعد سيطرة الجيش على كامل مدينة الأصابعة .

 ومنذ أيام، قام أهالي وشباب مدينة “الاصابعة”
بإشعال النار في مقر المجلس البلدي، على خلفية إعلان عميد المجلس البلدي وبشكل أحادي
تسليم المدينة لما وصفوها بـ “مليشيات غريان”، مؤكدين رفضهم لهذه الخطوة.

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  • برافو يا جيش . تحرير المدن هو اللى بيسمع فى الفضائيات .. بعد الاصابعه .. غريان الان . فى اضعف حالاتها .. يجب تحريرها اليوم . فرصتكم . بالتوفيق

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