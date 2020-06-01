نقابة النفط: بعض الشركات تلزم موظفيها بالحضور لأعمالهم وتهددهم

أعربت النقابة العامة للنفط عن استغرابها من الأخبار الواردة بشأن تهديد بعض الشركات لموظفيها بقطع مرتباتهم وإلزامهم بالحضور لأعمالهم بساعات دوام كامله.

وأوضحت النقابة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن الشركات التي تلزم موظفيها بالحضور لأعمالهم تتجاهل القرارات الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق القاضية بتقليص عدد العاملين في الحقول والموانئ النفطية والمقرات الرئيسية للشركات على أن يتم تسيير الأعمال عن طريق لجان الطوارئ للوقاية من جائحة كورونا.

وأضافت النقابة أن “ممارسة مثل هذه التجاوزات الخطيرة من شأنه أن يقوض جهود المؤسسة والجهات المسؤولة في الدولة في تنفيذها لخطط وإجراءات الوقاية من جائحة كورونا، كما يعرض (الشركات) للعقوبة القانونية وفقاً لنصوص المواد الواردة بقانون العقوبات الليبي”.

وأكدت النقابة أنها ستتخذ “ما يلزم ضد هذه الشركات التي يثبت مخالفتها لقرارات الجهات المذكورة أعلاه …بإبلاغ المؤسسة الوطنية للنفط واللجنة العليا لمكافحة جائحة كورونا لمتابعة الأمر ومحاسبة المخالفين”.