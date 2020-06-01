هذا ما قاله الطيف بشأن مظاهرات الولايات المتحدة

سلط المسؤول في النظام السابق عمار الطيف الضوء على المظاهرات التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الطيف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الرئيس الأمريكي يُنقل إلى غرفة أمنة داخل البيت الأبيض” “وحظر التجول يطال اهم المدن الأمريكية والحرس الوطني يواجه المحتجين والمواطنون الأمريكيون في الشارع”.

وأضاف الطيف “السياسيون الأمريكيون ووسائل الأعلام ( الحكومية ) الأمريكية ينعتون المحتجين على قتل المواطنين، بالرعاع والمخربين وعملاء المخابرات الروسية؟ بما في ذلك الرئيس نفسه، وتلك حقائق دون دعاية”.

وأردف الطيف “أنا لا أكتب للرأي العام الامريكي ولا يهمني ما يجريولكن اكتب لمن ينعتون انفسهم بالمثقفين، وقادة الرأي، والمدافعون عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني متسائلاً أين أصواتكم من ذلك وما يحدث في الدولة النموذج التي تريدون جر المجتمع الليبي والعربي إليها، أين مزدوجي الجنسية من العرب والذين يملؤون المحطات الإذاعية العربية والأجنبية دفاعا عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، من هذا الحراك الشعبي؟ إسموعنا رأيكم؟”.