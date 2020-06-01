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هذا ما قاله الطيف بشأن مظاهرات الولايات المتحدة

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

سلط المسؤول في النظام السابق عمار الطيف الضوء على المظاهرات التي تجتاح الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الطيف في تدوينة له بموقع “فيسبوك” “الرئيس الأمريكي يُنقل إلى غرفة أمنة داخل البيت الأبيض” “وحظر التجول يطال اهم المدن الأمريكية والحرس الوطني يواجه المحتجين والمواطنون الأمريكيون في الشارع”.

وأضاف الطيف “السياسيون الأمريكيون ووسائل الأعلام ( الحكومية ) الأمريكية ينعتون المحتجين على قتل المواطنين، بالرعاع والمخربين وعملاء المخابرات الروسية؟ بما في ذلك الرئيس نفسه، وتلك حقائق دون دعاية”.

وأردف الطيف “أنا لا أكتب للرأي العام الامريكي ولا يهمني ما يجريولكن اكتب لمن ينعتون انفسهم بالمثقفين، وقادة الرأي، والمدافعون عن حقوق الانسان، ومنظمات المجتمع المدني متسائلاً أين أصواتكم من ذلك وما يحدث في الدولة النموذج التي تريدون جر المجتمع الليبي والعربي إليها، أين مزدوجي الجنسية من العرب والذين يملؤون المحطات الإذاعية العربية والأجنبية دفاعا عن الديموقراطية وحقوق الإنسان، من هذا الحراك الشعبي؟ إسموعنا رأيكم؟”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • ياعمار الطيف ي زميلنا ايام زمان ايام نندم عليها كتيرا ايام تدمع لها العين كنا انلفو ليبيا والعالم من الطق لا الطق ومايطاول علينا حد ايام الاخ القائد بالنسبه ليه مش امصدق انه مات ع الاقل ف قلوب الناس ل اتحس ل عندها غيره ع شرفها مانحكيش ع اولاد الحرام المصطلح الصحيح الذي نعتهم بيه القائد، عموما امريكا والعالم الغربي اتسوق الوهم لمن يبي يشري وهم لانه في بعض الناس تتعاطي ف الوهم ديمقراطية من ي اخي ايروجلها امعه كاين مع البوبريصات في تورا بورا ديمقراطية صناعة غربيه سوقها مضروب القو ناس خفاف عقول اعطوهم ايسوقوها بالقوه واهو قاعدين انشمو ف نسيم الحريه والديمقراطية لا اليوم عقد كامل واحني انشمو ف حفرة مجاري منعرفش امتي بيصكروها

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